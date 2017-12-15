«Чёрная пятница» от башкирских приставов: в Уфе пройдет распродажа авто

Приставы намерены продать по «вкусным» ценам более тридцати автомобилей.

Управление службы судебных приставов по Башкирии вновь устраивает аукцион по продаже арестованного имущества должников. На этот раз с молотка уйдут более тридцати автомобилей, по вполне приемлемым ценам. Аукцион пройдёт ровно через неделю на 22 декабря, до этого времени всем желающим надо подать заявки на участие и ознакомится со списком лотов: