«Чёрная пятница» от башкирских приставов: в Уфе пройдет распродажа авто
Управление службы судебных приставов по Башкирии вновь устраивает аукцион по продаже арестованного имущества должников. На этот раз с молотка уйдут более тридцати автомобилей, по вполне приемлемым ценам. Аукцион пройдёт ровно через неделю на 22 декабря, до этого времени всем желающим надо подать заявки на участие и ознакомится со списком лотов:
- Toyota Hilux 2013 года выпуска, 1 300 500 рублей
- ГАЗ 172412, 2013 года выпуска, 280 800 рублей
- Toyota RAV4, 2013 года выпуска, 1 135 425 рублей
- SUV T11 Vortex Tingo, 2011 года выпуска, 265 000 рублей
- Lada Granta, 2013 года выпуска, 147 636 рублей
- Kia Cerato Forte, 2014 года выпуска, 634 725 рублей
- ВАЗ-21140, 2006 года выпуска, 51 480 рублей
- Chevrolet Klan, 2012 года выпуска, 350 000 рублей
- Chevrolet Cruze KL1J, 2012 года выпуска, 300 900 рублей
- Lada Granta, 2012 года выпуска, 188 572,5 рублей
- Volkswagen Tiguan, 2013 года выпуска, 697 085 рублей
- Lada Largus, 2013 года выпуска, 270 937,5 рублей
- Daewoo Nexia, 2012 года выпуска, 76 500 рублей
- Daewoo Nexia, 2011 года выпуска, 124 100 рублей
- ВАЗ-21099, 2004 года выпуска, 140 250 рублей
- Chevrolet Klan, 2011 года выпуска, 276 593,4 рублей
- Audi А4, 2011 года выпуска, 331 883,52 рублей
- Богдан-2111, 2012 года выпуска, 165 750 рублей
- Honda Civic Hybrid, 2008 года выпуска, 146 880 рублей
- Kia SLS, 2014 года выпуска, 765 000 рублей
- Volkswagen Jetta, 2013 года выпуска, 420 090 рублей
- Suzuki Grand Vitara, 2013 года выпуска, 619 650 рублей
- Lifan, 2012 года выпуска, 368 900 рублей
- Toyota Land Cruiser 120, 2008 года выпуска, 1 013 200 рублей
- Кio Rio, 2014 года выпуска, 321 300 рублей
- BYD F3, 2012 года выпуска, 143 650 рублей
- Daewoo Nexia, 2010 года выпуска, 114 656,5 рублей
- Nissan Teana, 2008 года выпуска, 244 800 рублей
- Skoda Octavia, 2013 года выпуска, 543 660 рублей
- Lada Priora, 2011 года выпуска, 306 000 рублей
- Peugeot 4007, 2009 года выпуска, 498 100 рублей.
Подробнее об аукционе, о правилах участия и списке продаваемого имущества можно прочитать на сайте ведомства.