«Бинбанк» пошёл на поправку

В «Бинбанке», попавшем под санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), отмечают приток клиентов, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.
В пресс-службе отметили, что банку удалось вернуть доверие клиентов, и отмечают рост депозитов, открытых физическими лицами. Так только за ноябрь портфель вкладов вырос на 8 миллиардов рублей, из них 75% - это рост срочных депозитов, ещё на 25% увеличились остатки на текущих счетах.
По данным на первое декабря, общий объем вкладов физических лиц, вырос до 483,9 млрд рублей, из них 12% в валюте. По состоянию на первое ноября банк занимает уверенное 11 место в банковской системе страны, с активами в 2,3 трлн рублей.
Как отмечает «Газета.ру», на сегодняшний день средняя прибыль по вкладам в топ 10 российских банков составляет 7,39% годовых, максимальная ставка «Бинбанка» 8,3%, что не противоречит требованию ЦБ – не привлекать вклады физических лиц по ставке выше средней по рынку плюс 3,5%. Напомним, о просьбе собственников «Бинбанка» провести санацию через ФКБС стало известно 21 сентября этого года, ранее этот механизм уже был опробован на банке «Открытие». Эксперты полагают, что новая технология позволит быстрее оздоравливать попавшие в сложную ситуацию банки благодаря прямому участию ЦБ, при этом такая помощь обойдётся дешевле, чем через Агентство по страхованию вкладов.