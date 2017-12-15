«Бинбанк» пошёл на поправку

Санация, о которой просил Шишханов, пошла на пользу «Бинбанку».

В «Бинбанке», попавшем под санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), отмечают приток клиентов, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

В пресс-службе отметили, что банку удалось вернуть доверие клиентов, и отмечают рост депозитов, открытых физическими лицами. Так только за ноябрь портфель вкладов вырос на 8 миллиардов рублей, из них 75% - это рост срочных депозитов, ещё на 25% увеличились остатки на текущих счетах.

По данным на первое декабря, общий объем вкладов физических лиц, вырос до 483,9 млрд рублей, из них 12% в валюте. По состоянию на первое ноября банк занимает уверенное 11 место в банковской системе страны, с активами в 2,3 трлн рублей.