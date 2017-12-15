Банк "Солидарность" лишился лицензии в Москве
Сегодня, 16:39Экономика
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Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Солидарность», который был зарегистрирован в Москве.
Как сообщает издание Dni.ru, в ближайшее время в банке появится временная администрация.
По сообщению Центробанка, проблемы в деятельности финансовой организации начались из-за того, что руководство банка использовало слишком рискованную бизнес-модель. В нем также было зафиксировано низкое качество значительной части активов.
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