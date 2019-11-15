В Башкирии снизилось число ипотечных кредитов

Со ссылкой на рейтинг РБК-Уфа сообщает, что в республике в период с января по сентябрь сократилось количество выданных ипотечных кредитов. В то же время республику отнесли к крупнейшим ипотечным рынкам Россиис долей в выдачах более 2%.

Отмечается, что уменьшение числа таких займов зафиксировано во всех районах республики. В Башкирии — на 15%, больше всего в Ханты-Мансийском втономном округе – Югра (-22%).

По наблюдению экспертов, в прошлом году наблюдался рост числа кредитов на 38%, максимальный рост тогда был у Московской области — 45%.