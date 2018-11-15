Счетная палата: в России нужно усилить контроль за учреждениями культуры

Речь здесь идет об организациях подведомственных органам исполнительной власти. Об этом пишет RNS.

Надзорные органы имеют полномочия, подкрепленные историческим традициями, позволяющие осуществлять контроль над подведомственными им учреждениями культуры. Из-за недостаточного внимания со стороны властей организации начинают оказывать некачественные государственные услуги населению. В отдельных случаях граждане и вовсе лишаются доступа к данным услугам, сказал Мень.

Представитель Счетной палаты добавил, что сейчас в России действует 285 федеральных учреждений культуры. Из них 121 заведение курируется Минкультом, а оставшиеся 164 — прочими федеральными органами исполнительной власти. Одновременно с этим статистический контроль за работой учреждений культуры не ведется. Проверка показала, что 42% подобных организаций не предоставило вышестоящей инстанции свою отчетность.

Надзорные органы установили, что нормативно-правовое регулирование оказания госуслуг и исполнения работ в области культуры сформировано недостаточно. Из 53 проверенных российских учреждений культуры, лишь для трех в госзаданиях были установлены показатели качества работ и услуг.