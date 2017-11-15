Уфимских дольщиков защитили законодательно

Будущие новоселы, вложившие деньги в долевое строительство жилья, получили дополнительные гарантии.

Речь идет о принятых в действующий федеральный закон о долевом строительстве поправках. Это взносы в компенсационный фонд, которые теперь обязана делать каждая строительная компания по своим новым объектам, а также определение минимально возможного размера уставного капитала застройщика – от 2,5 млн рублей до 1,5 млрд рублей в зависимости от объема строительства. Еще одна мера против недобросовестных застройщиков – проверка компании Госкомитетом РБ по строительству и архитектуре.

По мнению экспертов, новые требования оставят на рынке только по-настоящему крупные и надежные компании. Сегодня одним из первых уфимских объектов, полностью отвечающим требованиям нового законодательства, стал новый дом комфорт-квартала «Московский» в Зеленой роще. Застройщик – Группа Компаний «Госстрой» – работает строго в соответствии с законом о долевом строительстве.

– К строительству нового дома комфорт-квартала «Московский» мы приступили в этом месяце. Наших новоселов здесь ждет большой выбор функциональных планировок: от уютных студий до двухуровневых квартир с отдельным входом, а также квартиры с собственными саунами. Здесь будет комфортабельный паркинг, бесшумные скоростные лифты, просторные холлы с помещениями для велосипедов и колясок и благоустроенная придомовая территория. Кстати, два дома комфорт-квартала уже заселены. Приобрести квартиру на старте продаж в новом доме можно по специальной цене – от 1 миллиона рублей, – рассказывает руководитель отдела продаж ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.