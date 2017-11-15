Большинство девушек Башкирии мечтают об информационных технологиях

Опрос юных жительниц республики дал неожиданные результаты.

Рекрутинговый сайт HeadHunter совместно с порталом для молодых специалистов Career.ru опубликовали итоги опроса молодых жительниц Башкирии в возрасте до 25 лет, ищущих работу насчет их предпочтений при выборе профессии. Оказалось, что 73% опрошенных хотели бы работать в области в информационных технологий, даже если они слабо представляют, о чем конкретно идет речь.

По словам девушек, их привлекают динамичность и перспективность сферы IT (81%), возможность решать интересные задачи (57%), а также высокие зарплаты (49%) в этой сфере.

Впрочем, были и другие варианты ответов. Так 7% участниц опроса считают, что быть женщиной-программистом — это сексуально, а еще 2% опрошенных выбрали ответ «Это тешит мое самолюбие, потому что вокруг много мужчин».

Эксперты сообщили, что по сравнению с 2015 годом, доля выпускниц, которым импонирует сфера информационных технологий, увеличилась на 10%. Примечательно, что спрос вполне соответствует предложению, поскольку, судя по базам данных рекрутинговых агентств, сфера информационных технологий действительно стабильно наращивает объемы публикуемых вакансий и постоянно испытывает дефицит квалифицированных кадров (причем ключнвое слово здесь – именно «квалифицированных»). Как отмечается в исследовании, столь высокая привлекательность сферы информационных технологий объясняется представлениями девушек-соискателей о простоте работы в IT: 56% опрошенных считают, что работа в сфере IT — это несложно.

- На сегодняшний день 8% работодателей Башкирии ищут себе сотрудников именно в сфере IT, — уточнила руководитель пресс-службы компании HeadHunter Башкортостан Ольга Гибадуллина. - Среди конкретных позиций в IT-отрасли девушек больше всего привлекает должность IT-дизайнера (21%), меньше всего — инженера по микроэлектронике/схемотехнике, инженера по компьютерным сетям и системного архитектора.

По ее словам, еще 42% респонденток признались, что с удовольствием остановились бы на таких смежных позициях в IT, как менеджеры по работе с клиентами, по маркетингу, по продажам или системный аналитик.