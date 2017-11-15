Башнефть обнародовала итоги девяти месяцев по МСФО

Чистая прибыль компании после перехода в «Роснефть» выросла на 28,5 процента.

«Башнефть» обнародовала на официальном сайте компании промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом состоянии ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних предприятий по состоянию на 30 сентября 2017 года. Аудиторская компания «Делойт и Туш СНГ» подтвердила его соответствие международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В отчете содержатся данные об активах, капитале, обязательствах, выручке, расходах и доходах компании. Согласно отчету «Башнефть» под управлением «Роснефти» за 9 месяцев 2017 года увеличила на 28,5% чистую прибыль по МСФО - до 43 млрд руб - по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Показатель EBITDA (доналоговая прибыль – прим.) «Башнефти» по МСФО в январе-сентябре вырос на 15,9%, до 110,5 млрд руб.

«Башнефть» увеличила объем первичной переработки нефти за 9 месяцев 2017 года на 3%, при этом производство реактивного топлива выросло на 94,3% (до 134 тыс т). Производство высокооктановых компонентов бензина (спецалкилат, риформат, изомеризат, МТБЭ) возросло почти в 6 раз – до 293 тысяч тонн. Данная продукция поставляется на другие НПЗ «Роснефти», пояснили в компании.

После вхождения в состав «Роснефти» эффективность коммерческой деятельности и качество управления затратами «Башнефти» существенно выросли. Это произошло за счет синергии от вхождения в состав «Роснефти».

- Консолидированная «Башнефть» продемонстрировала двузначный прирост как по EBITDA, так и по чистой прибыли, несмотря на действовавшие в течение 2017 года ограничения по объему добычи, согласованные с ОПЕК, - сообщили в нефтяной компании. - Значительный рост EBITDA и чистой прибыли являются, в первую очередь, результатом работы нового менеджмента компании по повышению эффективности коммерческой деятельности, оптимизации структуры и объема выработки нефтепродуктов, а также сокращению административных расходов.

Влияние роста цен на нефть и нефтепродукты на финансовые результаты девяти месяцев 2017 года было практически нивелировано ростом налоговой нагрузки (увеличением ставок акцизов и НДПИ).