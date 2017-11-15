Банк УРАЛСИБ запустил новую программу автокредитования «СКАЗКА — без КАСКО»

Программа предназначена для физических лиц.

Ключевая особенность программы — возможность приобрести автомобиль в кредит без оформления полиса КАСКО, сообщили в банке.

Приобрести автомобиль в кредит по программе «СКАЗКА — без КАСКО» можно в автосалонах из перечня холдингов «АВТОПАРТНЕР» («ПРОМО»).

Программа распространяется на новые и подержанные автомобили. При приобретении новых транспортных средств ставка по кредиту составляет от 13,9 %, сумма — от 100 000 до 3 000 000 рублей на срок от 1 года до 5 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20 %.

Процентная ставка за кредит на подержанный автомобиль — от 15,9% при тех же условиях. Процентная ставка по программе господдержки составляет от 8%. Срок кредитования от 1 года до 3 лет включительно.