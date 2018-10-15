В Башкирии распродают имущество должников

22 октября в Башкирии распродадут имущество должников, которое выставили на торги сотрудники судебных приставов республики, сообщает «Башинформ».

Продаются следующие объекты:

— Стоматологический салон, площадью 58,4 кв. м, расположенный по адресу: г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, д. 6 Начальная цена: 1 952 195 руб. Сумма задатка: 97 609,75 руб.

— Жилой дом, площадью 385,1 кв. м, земельный участок, площадью 2092 кв. м. Адрес: г. Нефтекамск, с. Ташкиново, ул. Сосновая, д. 17 Начальная цена: 14 706 044,65 руб. Сумма задатка: 735 302,23 руб.

— Торговый павильон, площадью 216,9 кв. м. Адрес: г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 37А. Начальная цена: 4 718 957 руб. Сумма задатка: 235 947,85 руб.

— Здание, площадью 1282,2 кв. м. Адрес: г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, д. 6 Начальная цена: 15 634 760,99 руб. Сумма задатка: 781 738,05 руб.

— Здание-холодный склад, площадью 263,8 кв. м. Адрес: г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, д. 6 Начальная цена: 2 131 879,51 руб. Сумма задатка: 106 593,98 руб.

— Нежилое помещение, площадью 434,8 кв. м. Адрес: г. Нефтекамск, пр-кт Юбилейный, д. 7 Начальная цена: 8 820 795 руб. Сумма задатка: 441 039,75 руб.

— Нежилое помещение, площадью 140,2 кв. м. Адрес: г. Нефтекамск, пр-кт Комсомольский, д. 41 Начальная цена: 4 877 589 руб. Сумма задатка: 243 879,45 руб.

— Нежилое помещение, площадью 77,8 кв. м. Адрес: г. Нефтекамск, пр-кт Комсомольский, д. 41 Начальная цена: 3 074 445,75 руб. Сумма задатка: 153 722,29 руб.