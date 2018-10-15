Объемы пассажирских авиаперевозок в России выросли более чем на 10%

Всего по итогам прошлого месяца услугами авиаперевозчиков из России воспользовались 11,8 миллиона человек. Об этом пишет RNS.

В сентябре пассажирооборот в РФ вырос на 10,6%, составив 28,7 миллиарда пассажирокилометров.

За первые восемь месяцев 2018 года пассажиропоток возрос на 10%, составив 89,1 миллиона человек. Рост пассажирооборота составил 10%, увеличившись до 219 миллиардов пассажирокилометров.