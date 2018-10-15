Объемы пассажирских авиаперевозок в России выросли более чем на 10%
По данным Росавиации, в сентябре текущего года российские авиакомпании перевезли на 10,4% пассажиров больше чем в августе.
Всего по итогам прошлого месяца услугами авиаперевозчиков из России воспользовались 11,8 миллиона человек. Об этом пишет RNS.
В сентябре пассажирооборот в РФ вырос на 10,6%, составив 28,7 миллиарда пассажирокилометров.
За первые восемь месяцев 2018 года пассажиропоток возрос на 10%, составив 89,1 миллиона человек. Рост пассажирооборота составил 10%, увеличившись до 219 миллиардов пассажирокилометров.
Так в минувшем месяце авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 3,3 миллиона человек. Ее пассажирооборот вырос на 10,1%. Перевозчик S7 оказал услуги 1,2 миллиона пассажиров. Объемы его производственной деятельности увеличились на 19,4%. Рейсами авиакомпании «Россия» воспользовались 1,3 миллиона граждан (+2,2%). На самолеты «Уральских авиалиний» сели 978 000 пассажиров (+10%), а на лайнеры «Ютэйр» — 784 000 человек (+14,1%).