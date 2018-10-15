Агентство Moody`s подтвердило рисковый кредитный рейтинг Башкирии

Агентство Moody`s Investors Sevice подтвердила в начале октября долгосрочный кредитный рейтинг Башкирии на уровне «Ba2». Об этом сообщает республиканский Минфин.

По классификации показателей рейтинга это не самый лучший показатель и означает он «Существенный кредитный риск». Среди всех показателей кредитного рейтинга, их 21, значение «Ba2» находится примерно в середине.

Согласно классификации значений рейтингов, приведенной на banki.ru, наилучший рейтинг «Aaa» – «Минимальный кредитный риск», далее идут несколько показателей «Очень низкий риск», потом несколько «Низких», «Умеренных» и так далее до рейтинга «C», что означает «Дефолт».

Между тем, по данным республиканского Минфина, аналитики агентства рейтинг Башкирии отражает высокие показатели ликвидности, низкий уровень долговой нагрузки и устойчивое развитие экономики. Кредитный рейтинг Башкирии на том же уровне, что рейтинг Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области.