В Уфе пенсионерку задавили дважды
15 октября 2015, 09:59Экономика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сразу две машины насмерть раздавили 75-летнюю женщину в уфимском микрорайоне Сипайлово. Пенсионерка переходила дорогу на улице Жукова в неустановленном месте, когда на нее наехало отечественное авто 12 модели. 28-летний водитель, поняв, что наехал на человека, остановился, но в его капот тут же въехала идущая следом «Ауди А5». Если у пожилой женщины и были шансы выжить, то после еще одного удара она погибла на месте.
Сразу две машины насмерть раздавили 75-летнюю женщину в уфимском микрорайоне Сипайлово. Пенсионерка переходила дорогу на улице Жукова в неустановленном месте, когда на нее наехало отечественное авто 12 модели. 28-летний водитель, поняв, что наехал на человека, остановился, но в его капот тут же въехала идущая следом «Ауди А5». Если у пожилой женщины и были шансы выжить, то после еще одного удара она погибла на месте.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей