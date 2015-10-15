В Уфе пенсионерку задавили дважды

Сразу две машины насмерть раздавили 75-летнюю женщину в уфимском микрорайоне Сипайлово. Пенсионерка переходила дорогу на улице Жукова в неустановленном месте, когда на нее наехало отечественное авто 12 модели. 28-летний водитель, поняв, что наехал на человека, остановился, но в его капот тут же въехала идущая следом «Ауди А5». Если у пожилой женщины и были шансы выжить, то после еще одного удара она погибла на месте.