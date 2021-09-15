В Башкирии появится современный промышленный технопарк на базе «дочки» «КАМАЗа»

В Башкирии появится современный промышленный технопарк на базе «дочки» «КАМАЗа»
В Башкирии появится современный промышленный технопарк на базе «дочки» «КАМАЗа»
Вчера, 19:04ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: Страница в соцсети Радия Хабирова
Соглашение о сотрудничестве сегодня в Белорецке подписал глава Башкирии и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Сегодня, 15 сентября в Белорецке глава Башкирии адий Хабиров и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве по созданию современного промышленного технопарка на базе дочернего предприятия «КАМАЗа» – Туймазинского завода автобетоновозов. Об этом Радий Хабиров рассказал на своей странице в социальной сети, упомянул он и комплимент Когогина «НЕФАЗу», Нефтекамский завод он назвал бриллиантом в короне «КАМАЗа».

По словам Хабирова на территории предприятия есть пустующие корпуса, после их ремонта появится более 20 тысяч кв. м площадей для бизнеса. В тоже время якорным резидентом технопарка станет сам Туймазинский завод автобетоновозов, который запустит на площадке производство широкого ассортимента прицепной техники. Направление полностью переведут в Туймазы из Нефтекамска. По мнению Радия Хабирова другое дочернее предприятие холдингаl ПАО «НЕФАЗ», благодаря этому усилит производство автобусов.

Хабиров уточняет, что по сути своей это и есть создание нового завода, новые рабочие места, налоги, серьезные вливания в экономику Туймазинского района и республики, а также существенная модернизация завода «НЕФАЗ».

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