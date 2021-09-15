В Башкирии инвесторам предложили проект ветровой электростанции за 425 миллионов

О намерении установить в регионе ветровые электростанции стало известно от пресс-службы Корпорации развития республики Башкортостан. Подготовлено предложение инвесторам, которое содержит в себе все необходимые расчеты: финансово-экономические показатели, есть грамотно подобранная инвестиционная площадка. Сообщается и о том. что для подобных проектов предусмотрены меры государственной поддержки.
Ветровая электростанцию рассчитывают установить в Зилаирском районе Башкирии. Подчеркивается и то, что данный инвестпроект по установке многофункциональных альтернативных источников энергии будет являться экологичным и безопасным. Для того чтобы реализовать проект потребуется чуть меньше половины миллиарда рублей – 425,8 миллионов рублей.
Реализация данного проекта позволит снизить зависимость экономики района от растущих цен на традиционное топливо. генеральный директор корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.