Сбер запустил портал по финансовой грамотности

Сбер запустил портал по финансовой грамотности
Сбер запустил портал по финансовой грамотности
Вчера, 13:16ЭкономикаФото: sberbank.ru
Цель нового ресурса — показать, что управлять финансами (а значит, и улучшить качество своей жизни) под силу каждому.

Сбер запустил информационно-образовательный проект СберКлевер, направленный на повышение финансовой грамотности.

На единой платформе собрана важная информация об обращении с деньгами и финансовых инструментах для накоплений, страхования и инвестиций, необходимая всем независимо от возраста и уровня дохода. Она представлена в разных форматах — это и академический контент, который впоследствии сложится в полноценную финансовую энциклопедию, и образовательно-развлекательные материалы. Вариативность подачи информации и её градация по уровню сложности (от нулевого до продвинутого) позволят любому читателю найти полезные и актуальные для него сведения.

СберКлевер предлагает не только статьи, но и полноценные обучающие курсы на разные темы: как управлять личными финансами, как начать инвестировать, какие налоги и преференции существуют, как обезопасить себя в цифровой среде, как выбрать страховку и многое другое.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Мы живём в удивительном мире, в котором уже создано невероятное количество финансовых инструментов для накопления, приумножения и защиты капитала, огромное количество аналитики, показателей, новостей. Наш образовательный портал СберКлевер приглашает вас в увлекательное путешествие по финансовой вселенной, результатом которого станет осознанное отношение к собственным финансам и, как следствие, рост личного благосостояния».

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Существует мнение, что для успешного инвестирования и получения стабильного дохода нужен солидный стартовый капитал, однако это далеко не самое главное. В приоритете сегодня — знания и грамотное управление финансами. Осознанное отношение к деньгам, четкое понимание своих целей и задач, умение ориентироваться в многообразии современных финансовых продуктов и сервисов — все эти полезные в жизни каждого человека навыки поможет сформировать портал СберКлевер».

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Сбербанк
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