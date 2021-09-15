Новым лицом рекламной кампании Россельхозбанка стала Надежда Бабкина

Новым лицом рекламной кампании Россельхозбанка стала Надежда Бабкина
Новым лицом рекламной кампании Россельхозбанка стала Надежда Бабкина
Вчера, 10:14ЭкономикаФото: Россельхозбанк
В рядах амбассадоров Россельхозбанка – звёздное пополнение.

Теперь о новых предложениях клиентам старшего поколения будет рассказывать народная артистка России и художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина.

Концепция кампании – показать, что даже будучи звездой сцены дома Надежда Бабкина – любящая бабушка, которая печет пироги для троих своих внуков и рада побаловать их подарками. «Звезда – это я там, на сцене. А дома я бабушка Надя, фанатеющая от внуков», - рассказывает артистка в ролике. По сути Надежда Бабкина сыграла саму себя.

Неслучайно именно Надежда Бабкина стала «пенсионным» амбассадором нашего банка. На своём примере она доказывает, что главное – это молодость души. Россельхозбанк с уважением и заботой относится к представителям старшего поколения и предлагает сервисы, которые позволяют упростить и разнообразить их жизнь. Специально для таких клиентов мы разработали экосистему Мое Время. На одной площадке собраны услуги и материалы как прикладного, так и образовательного и развлекательного характера. А представленные в экосистеме банковские продукты РСХБ помогут управлять финансами и найти средства для реализации самых смелых идей, отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Арташес Сивков.

Одно из таких предложений – новый вклад «Моё время», ставка по которому не превышает 7,5% годовых. Вклад можно открыть на срок до 3 лет как в офисах банка, так и дистанционно – через мобильный банк и Интернет-банк, причем так доходность будет выше.

Рекламная кампания с участием народной артистки Надежды Бабкиной продолжает общенациональную федеральную кампанию Россельхозбанка, участниками которой уже стали ресторатор Аркадий Новиков, телеведущая Юлия Высоцкая, а также амбассадоры бренда: региональные фермеры, кулинарные блогеры и другие неравнодушные к сельскому хозяйству люди. Всего с их участием выпущено более 70 видеороликов. В Башкирии амбассадором банка стал глава фермы «Великолепный страус» Виталий Смирнов.

Материалы по теме:
банк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы