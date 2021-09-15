Эксперт рассказал о влиянии “Северного потока-2” на стоимость газа в Европе

Эксперт рассказал о влиянии “Северного потока-2” на стоимость газа в Европе
Эксперт рассказал о влиянии “Северного потока-2” на стоимость газа в Европе
Вчера, 21:17ЭкономикаФото: pxhere.com
Цены на газ в Европе снова побили рекорд и впервые превысили цену в 810$ за тысячу кубометров. По прогнозам специалистов, стоимость топлива продолжит расти. Экономист Игорь Юшков дал комментарий, что “Газпром” планирует приступить к поставкам газа по “Северному потоку-2”. 

По мнению Юшкова, причиной роста цены на сырье стала “паника на бирже”. Он объяснил, что весь СПГ уходит в Азию, где наиболее высокие котировки. “Газпром” уменьшил в Европу и планирует поставлять ресурс по первой нитке трубопровода. Об этом сообщает infox.ru.

Юшков предполагает, что данные обстоятельства могут привести к росту цены за тысячу кубов газа в Европе до 1000 долларов и выше. Сергей Пикин пояснил, что изменение сроков строительства трубопровода косвенно отразилось на росте цен.

По его мнению, если бы проект построили согласно планам в 2019-2020 году, данной ситуации в Европе удалось бы избежать. Он предполагает, что после ввода первой нитки положение улучшится, но ожидать быстрого снижения стоимости сырья не следует.

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