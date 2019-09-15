Врио главы Башкирии рассказал, как пришлось брать кредит на два дома для дольщиков

Сегодня, 15 сентября, врио главы Башкирии Радий Хабиров на своейй странице в соцсетях поделился хорошими эмоциями после церемонии вручения ключей 140 семьям обманутых дольщиков в городе Нефтекамске. Этого дня люди дожидались на пять лет дольше, чем предполагалось по договорам, которые они изначально заключали при покупке квартир.

По словам Радия Хабирова, решение этой ситуации потребовало недюжинных усилий от правительства республики. Были заложены 25 млн рублей на сети в Республиканской адресной инвестиционной программе, а также привлечены из внебюджетных источников 50 млн рублей в качестве кредита для застройщика под 4%. Благодаря этому удалось решить проблему, уложившись в контрольные сроки сдачи домов.