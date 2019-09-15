В ближайшие три года из-за автоматизации производства потеряют работу миллионы людей

Компания IBM провела расследование, которое пришло к не самым оптимистичным для населения цивилизованных стран результатам. Выяснилось, что в ближайшие три года могут остаться без работы 120 миллионов работников, которые трудятся в составе 12 крупнейших экономик мира, им на смену придут машины. Людям придется сменить профессию искать другую работу, так считает портал Hi-tech.news.

В качестве метода противостояния нашествию машин специалисты рекомендуют постоянное повышение квалификации персонала. Однако и тут наметились проблемы: в связи с усложняющимися задачами вместо прежних трех дней на переквалификацию теперь на это требуется уже не меньше месяца.