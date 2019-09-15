Транспортная реформа завтра: на городских маршрутах будут работать воздушные такси

Компания Volocopter намерена стать монополистом на рынке грузовых перевозок при помощи летающих такси. Для этого она объявила сбор средств на развитие данного проекта. Готовность выступить инвесторами уже изъявили такие компании, как Intel, Daimler, а также китайская Geely, владеющая шведским брендом Volvo. Об этом сообщил портал Hi-tech.news.

По последним данным, инвесторы проявляют большой интерес к проекту. Уже набрано 85 млн евро, 50 млн из них – это средства именно от китайской компании Zhejiang Geely Holding Group. Руководство компании Volocopter уверено, что первые сети такси начнут работу уже через три года.

В качестве пилотной модели предполагается использование двухместного электрического самолета массой 700 кг и максимальной грузоподъемностью 200 кг. Он сможет летать на 35 км за полчаса со скоростью до 110 км/ч.