Сельхозпредприятию Башкирии предоставлен многомиллионный займ из федерального фонда
250 млн рублей как раз хватило на целый комплект перерабатывающего оборудования.
Накануне, 14 сентября, стало известно, что фонд «Моногорода.рф» выделили беспроцентный займ для кумертауского ООО «Элеватор», которое занимается переработкой подсолнечника. Об это сообщили в пресс-службе правительства РБ.
Займ в размере 250 млн рублей был предоставлен в рамках соглашения, заключенного на Питерском международной экономическом форуме в июне этого года.
Полученные средства позволили предприятию приобрести две импортные сушилки, а также буферные силосы для влажного зерна и транспортеры отечественного производства. На предприятии сейчас идет монтаж нового оборудования. Его запуск даст возможность увеличить приемку подсолнечника минимум на 2 тысячи тонн в сутки, при этом суммарная производительность предприятия составит 4,5 тысячи тонн по семенам подсолнечника. Появятся 15 новых рабочих мест..
Напомним, ООО «Элеватор» в 2017 году стало первым резидентом ТОСЭР в Кумертау, инвестировавшим в строительство маслоэкстракционного завода 6 млрд рублей.