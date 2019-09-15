Сельхозпредприятию Башкирии предоставлен многомиллионный займ из федерального фонда

Накануне, 14 сентября, стало известно, что фонд «Моногорода.рф» выделили беспроцентный займ для кумертауского ООО «Элеватор», которое занимается переработкой подсолнечника. Об это сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Займ в размере 250 млн рублей был предоставлен в рамках соглашения, заключенного на Питерском международной экономическом форуме в июне этого года.

Полученные средства позволили предприятию приобрести две импортные сушилки, а также буферные силосы для влажного зерна и транспортеры отечественного производства. На предприятии сейчас идет монтаж нового оборудования. Его запуск даст возможность увеличить приемку подсолнечника минимум на 2 тысячи тонн в сутки, при этом суммарная производительность предприятия составит 4,5 тысячи тонн по семенам подсолнечника. Появятся 15 новых рабочих мест..