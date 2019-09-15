Аэропорт «Уфа» встретил 2,5-миллионного пассажира

Уфимский аэропорт стал первым среди аэропортов ПФО, обслужившим 2,5 млн пассажиров с начала 2019 года.
14 сентября в аэропорту «Уфа» состоялась торжественная встреча 2,5-миллионного пассажира. Им стал Линар Ишниязов. Вместе с супругой и тремя сыновьями Линар прилетел рейсом RT263 Геленджик-Уфа авиакомпании «ЮВТ Аэро».
- Было неожиданно, когда экипаж сообщил, что мы стали юбилейными пассажирами, - не скрывает эмоций Линар. – Это было очень приятно. Особенно удивила встреча в аэропорту: была водяная арка, нас всех встретили подарками.
По словам юбилейного пассажира, они часто путешествуют с семьей, дети привыкли к самолетам и легко переносят перелеты.
В подарок от аэропорта «Уфа» семья Ишниязовых получила сертификат на годовое обслуживание в бизнес-залах воздушной гавани, «ЮВТ Аэро» подарила сертификат на получение авиабилетов на два лица в любом направлении авиакомпании.
- В этом году мы встречаем юбилейного пассажира почти на месяц раньше, чем в 2018 году. Этот факт свидетельствует о положительной динамике перевозок, об эффективности развития предприятия, - отмечает генеральный директор уфимского авиаузла Александр Андреев.
– Аэропорт «Уфа» ведет интенсивную работу по привлечению авиаперевозчиков, развитию маршрутной сети, по повышению качества обслуживания пассажиров, и эта работа дает положительные результаты. По итогам прошлого года аэропорт достиг рекордного показателя пассажиропотока – 3,2 млн человек. В этом году планируем сохранить взятую высоту.
Уфимский аэропорт стал первым среди аэропортов ПФО, обслужившим 2,5 млн пассажиров с начала 2019 года. По итогам января-августа пассажиропоток воздушной гавани, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, увеличился на 8%.
Для справки
АО «Международный аэропорт «Уфа» - современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Международный аэропорт «Уфа» - первый региональный аэропорт России, подтвердивший свое соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов.