Аэропорт «Уфа» встретил 2,5-миллионного пассажира

14 сентября в аэропорту «Уфа» состоялась торжественная встреча 2,5-миллионного пассажира. Им стал Линар Ишниязов. Вместе с супругой и тремя сыновьями Линар прилетел рейсом RT263 Геленджик-Уфа авиакомпании «ЮВТ Аэро».

- Было неожиданно, когда экипаж сообщил, что мы стали юбилейными пассажирами, - не скрывает эмоций Линар. – Это было очень приятно. Особенно удивила встреча в аэропорту: была водяная арка, нас всех встретили подарками.

По словам юбилейного пассажира, они часто путешествуют с семьей, дети привыкли к самолетам и легко переносят перелеты.

В подарок от аэропорта «Уфа» семья Ишниязовых получила сертификат на годовое обслуживание в бизнес-залах воздушной гавани, «ЮВТ Аэро» подарила сертификат на получение авиабилетов на два лица в любом направлении авиакомпании.

- В этом году мы встречаем юбилейного пассажира почти на месяц раньше, чем в 2018 году. Этот факт свидетельствует о положительной динамике перевозок, об эффективности развития предприятия, - отмечает генеральный директор уфимского авиаузла Александр Андреев.

– Аэропорт «Уфа» ведет интенсивную работу по привлечению авиаперевозчиков, развитию маршрутной сети, по повышению качества обслуживания пассажиров, и эта работа дает положительные результаты. По итогам прошлого года аэропорт достиг рекордного показателя пассажиропотока – 3,2 млн человек. В этом году планируем сохранить взятую высоту.

Уфимский аэропорт стал первым среди аэропортов ПФО, обслужившим 2,5 млн пассажиров с начала 2019 года. По итогам января-августа пассажиропоток воздушной гавани, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, увеличился на 8%.

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