Стали известны даты проведения инвестфорума «Зауралье» в Башкирии

В Сибае состоится ежегодный всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье». Форум пройдёт с 10 по 11 сентября.
На форуме организуют стратегические сессии о рекультивации участков, где находятся промышленные производства. Кроме того, организуют дискуссионные секции, на которых обсудят развитие АПК и внутреннего туризма, а также проекты строительства евразийского экономического центра и промышленной кооперации между Башкирией и Республикой Беларусь.
Глава правительства республики Андрей Назаров отметил, что на форуме Башкирия намерена заключить более 20 соглашений на общую сумму около 79,5 млрд рублей с такими компаниями, как «Башкирская медь», «Белорецкий металлургический комбинат», «Макдональдс», «Акрос РБ». Благодаря этому в регионе появится более 2600 новых рабочих мест.
Также на сабантуе пройдут развлекательные мероприятия, к примеру «Кумыс Фест», посвящённый гастрономическим традициям Башкирии, и фестиваль этнического рока, на котором выступят артисты республики, а также Москвы, Бурятии, Казахстана, Тывы и Грузии.
В форуме примут участие представители федеральных и региональных госучреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, специалисты, известные государственные и общественные деятели. Так как границы постепенно открываются, возможен приезд иностранных гостей.
«Зауралье-2021» будет проходить с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.