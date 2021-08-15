Стали известны даты проведения инвестфорума «Зауралье» в Башкирии

Стали известны даты проведения инвестфорума «Зауралье» в Башкирии
Стали известны даты проведения инвестфорума «Зауралье» в Башкирии
Вчера, 18:18ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: forum-zauralye.com
Организаторами мероприятия являются Агентство стратегических инициатив и правительство Башкирии.

В Сибае состоится ежегодный всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье». Форум пройдёт с 10 по 11 сентября.

На форуме организуют стратегические сессии о рекультивации участков, где находятся промышленные производства. Кроме того, организуют дискуссионные секции, на которых обсудят развитие АПК и внутреннего туризма, а также проекты строительства евразийского экономического центра и промышленной кооперации между Башкирией и Республикой Беларусь.

Глава правительства республики Андрей Назаров отметил, что на форуме Башкирия намерена заключить более 20 соглашений на общую сумму около 79,5 млрд рублей с такими компаниями, как «Башкирская медь», «Белорецкий металлургический комбинат», «Макдональдс», «Акрос РБ». Благодаря этому в регионе появится более 2600 новых рабочих мест.

Также на сабантуе пройдут развлекательные мероприятия, к примеру «Кумыс Фест», посвящённый гастрономическим традициям Башкирии, и фестиваль этнического рока, на котором выступят артисты республики, а также Москвы, Бурятии, Казахстана, Тывы и Грузии.

В форуме примут участие представители федеральных и региональных госучреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, специалисты, известные государственные и общественные деятели. Так как границы постепенно открываются, возможен приезд иностранных гостей.

«Зауралье-2021» будет проходить с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

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