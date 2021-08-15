Стали известны даты проведения инвестфорума «Зауралье» в Башкирии

На форуме организуют стратегические сессии о рекультивации участков, где находятся промышленные производства. Кроме того, организуют дискуссионные секции, на которых обсудят развитие АПК и внутреннего туризма, а также проекты строительства евразийского экономического центра и промышленной кооперации между Башкирией и Республикой Беларусь.