Врио главы Башкирии сравнил Благовещенск с глухим захолустьем

Сегодня, 15 августа, врио главы Башкирии Радий Хабиров побывал с рабочим визитом в городе Благовещенске и выложил фотографии и свои впечатления от увиденного на собственной странице в Фейсбуке.

- До Благовещенска от Уфы – рукой подать. – начал свой рассказ Радий Хабиров тоном, не предвещающим ничего хорошего. - Но в ряде микрорайонов запущенность – как в глухом захолустье.

Он пояснил, что имеет в виду разбитые дороги, перебои с газом, электричеством, водой.

При этом Радий Хабиров заявил, что муниципалитетов-любимчиков, которым достаются по максимум блага и внимание из центра, больше быть не должно, поскольку у всех жителей республики должны быть одинаковые права на достойную жизнь.

Для этого он настоятельно посоветовал чиновников больше говорить с людьми.