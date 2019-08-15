В Башкирии «упала» ипотека

По итогам первого полугодия 2019-го в Башкирии было заключено ипотечных договоров на 15,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. В количественном выражении в этом году их 20,5 тысяч. По России тоже наблюдается снижение — минус 13,4%

В деньгах снижение не такое значительное — минус 6,4% - то есть до 37,4 миллиарда рублей. По России снижение суммы выданных кредитов составило 3,7%.

Вместе с тем Башкирия входит в первую десятку регионов России по объемам ипотечного кредитования, а в Приволжском федеральном округе мы на втором месте.

— Это ожидаемый процесс, который отражает насыщение спроса. В 2018 году мы наблюдали рекордный рост объемов ипотечного кредитования. Тогда он объяснялся снижением процентных ставок, а также реализацией отложенного спроса (люди откладывали «на потом» решение о купле квартиры в ипотеку, прим.). Теперь же спрос, в основном, удовлетворен, и рынок вошел в исходное обычное русло, — говорит управляющий Национальным банком, подразделением Банка России Марат Кашапов.