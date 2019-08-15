Торги на строительство школы в ЖК «Миловский парк» под Уфой сорвались

Накануне, 14 августа, стало известно, что признан несостоявшимся организованный повторно аукцион, посвященный отбору подрядчика на возведение школы на 1225 ученических мест в Жилом комплексе «Миловский парк». Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на портал госзакупок.

Торги были организованы ГКУ «Управление капитального строительства РБ». Известно, что на торги заявлялись три участника, однако все три их заявки не были допущены к торгам.

Прежние торги на ту же тему с начальной стоимостью 815 млн рублей прошли в июле, но тх результаты были аннулированы региональным управлением ФАС.

Напомним, ЖК «Миловский парк» является хронически проблемным объектом. Жилье в нем должно было возводиться по программе «Жилье для российской семьи», но строительство прекратилось.

Руководство фирмы застройщика «Килстройинвест» находится под следствием.

На прошлой неделе прошли пикеты дольщиков рядом с Домом Республики.