Золото нации: почему морковь за 20 лет подорожала в 1000 раз?

Если подорожание муки и хлеба было вызвано увеличением экспорта зерна, то дефицит моркови был обусловлен сокращением ее посевных площадей с 72 тыс. га в 2001 году до 46 тыс. в 2020-м и сокращением ее сбора. Импорт подорожавшей в валюте моркови сократился, чем и объясняется ее дефицит и подорожание в нынешнем году. Отметим, что сейчас в Россию ввозят овощи почти из 100 стран.