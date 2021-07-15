Золото нации: почему морковь за 20 лет подорожала в 1000 раз?

Морковь, как картофель и капусту, всегда выращивали в изобилии в России. Поэтому логично предположить, что самые привычные овощи должны быть гораздо дешевле тех же бананов.
Среди 81 продукта питания, стоимость которых отслеживает Росстат, морковь по темпам роста цен занимает 47 строчку. Примечательно, что с мая 2000 года по май 2021-го морковь подорожала примерно в 1000 раз. Причем за последние полгода морковь подорожала в 2,2 раза, картофель — почти вдвое, капуста — на 75,3%, лук — на 40,9%. По сообщениям СМИ, цены на морковь по стране доходят до 150 рублей за 1 килограмм. Но она существенно отстает от щавеля, за килограмм которого теперь просят аж 800 рублей!
Почему так произошло? Власти России создали такие экономические условия, при которых немногочисленную по номенклатуре отечественную продукцию, еще востребованная за рубежом, экспортировать оказалось намного выгодней, чем потреблять внутри страны. Этому способствуют дефицит и отсутствие производства в стране многих видов продукции. Вместе с тем экспортные цены за последние год-два тоже существенно выросли.
К примеру, в прошлом году в России вырастили богатый урожай зерновых — 133,5 млн тонн, причем их экспорт вырос на 20%. Казалось бы, мука и хлеб при такой избыточности урожая должны были в России подешеветь, но они повсеместно подорожали. Возникший при этом дефицит муки в России привел к увеличению ее импорта из Турции. Муку, кстати, там производят из российского зерна, поэтому хлеб на российском рынке и подорожал.
Если подорожание муки и хлеба было вызвано увеличением экспорта зерна, то дефицит моркови был обусловлен сокращением ее посевных площадей с 72 тыс. га в 2001 году до 46 тыс. в 2020-м и сокращением ее сбора. Импорт подорожавшей в валюте моркови сократился, чем и объясняется ее дефицит и подорожание в нынешнем году. Отметим, что сейчас в Россию ввозят овощи почти из 100 стран.
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Напомним, в Башкирии цена килограмма моркови приблизилась к 100 руб. Отмечается, что, несмотря на общую для всей России проблему высоких цен на морковь, рост индекса потребительских цен в среднем по Башкирии оказался выше, чем по Приволжскому федеральному округу и в целом по России.