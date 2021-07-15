Минздрав Башкирии направит 192 млн рублей на покупку фельдшерско-акушерских пунктов

Минздрав Башкирии направит 192 млн рублей на покупку фельдшерско-акушерских пунктов
Минздрав Башкирии направит 192 млн рублей на покупку фельдшерско-акушерских пунктов
Вчера, 20:34ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии объявило три аукциона на закупку 60 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Общая начальная стоимость контрактов составляет 192 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

ФАПы установят в населенных пунктах, где живёт от 100 до 800 человек. Они будут оснащены новым оборудованием, выпущенное не ранее 2020 года. В модульных зданиях установят тамбур, зону для ожидания, кабинеты приёма, процедурный и смотровой кабинеты, помещения для персонала с раздевалкой, комнаты для уборочного инвентаря и хранения лекарств, а также санузел.

Пункты площадью около 63 квадратных метров будут отвечать требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, а также будут доступными для маломобильных групп населения.

Итоги торгов подведут 27 июля. Закупки финансируются из бюджета республики и федеральных средств на 2021 год. Победитель аукциона должен будет установить ФАПы в течение 90 дней с момента подписания договора.

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