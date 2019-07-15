В Башкирии подорожали мясные продукты

По данным специалистов, наиболее ощутима стала цена мясных продуктов. Так, говядину можно приобрети в среднем по 317,77 руб. за 1 кг, свинину — по 244,64 руб. за 1 кг, баранину — по 389,91 руб. за 1 кг, кур охлаждённых и мороженых — по 130,37 руб. за 1 кг, сосиски и сардельки — по 324,81 руб. за кг. Средняя цена на полукопчёную и варёно-копчёную колбасу составляет 392,85 руб. за 1 кг.