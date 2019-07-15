Фото: kremlin.ru
СМИ: Сечин просит у Путина налоговых льгот на освоение Арктики
15 июля, 16:54Экономика
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По данным российских средств массовой информации глава корпорации «Роснефть» Игорь Сечин попросил у президента Российской Федерации Владимира Путина предоставить налоговые льготы нефтяным компаниям.
Речь в обращении бизнесмена шла о преференциях в сумме 2,6 триллиона рублей. Об этом информирует RNS.
За льготы от правительства нефтяные компании готовы вложить в освоение Арктики от пяти до 8,5 триллиона рублей. В соответствующем проекте приведены расчеты аудиторской компании KPMG, сообщают СМИ.
Бизнес желает, чтобы преференции на освоение Арктики были прописаны в тексте федерального закона о развитии региона. Этот документ разработали эксперты Минвостокразвития. В нем уже имеется пункт о предоставлении особого налогового режима для инвесторов.
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