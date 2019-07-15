СМИ: Сечин просит у Путина налоговых льгот на освоение Арктики

Речь в обращении бизнесмена шла о преференциях в сумме 2,6 триллиона рублей. Об этом информирует RNS.

За льготы от правительства нефтяные компании готовы вложить в освоение Арктики от пяти до 8,5 триллиона рублей. В соответствующем проекте приведены расчеты аудиторской компании KPMG, сообщают СМИ.