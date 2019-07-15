Руководство Башкирии заинтересовалось тайским проектом надземного метро

Сегодня, 15 июля, в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с королевой Таиланда Мом Луанг Раджадарасри Джаянкура и представителями деловых кругов этой страны.

Как сообщили в пресс-службе правительства Башкирии, одной из основных тем для общения стало расширение сотрудничества между Башкирией и Таиландом – в частности, о росте товарооборота и реализации совместных проектов.

- Мы готовы вместе работать, - отметил Радий Хабиров.

По его словам, вузы Башкирии открыты для новых образовательных технологий, а власти хотели бы изучить возможности проекта «Умный город» и надземное метро в тайском варианте.

Уже создана рабочая группа для реализации проектов, которую возглавил ио вице-премьера Раиф Абдрахимов.

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