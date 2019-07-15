Руководство Башкирии заинтересовалось тайским проектом надземного метро
Радий Хабиров сказал об этом во время встречи с иностранными гостями.
Сегодня, 15 июля, в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с королевой Таиланда Мом Луанг Раджадарасри Джаянкура и представителями деловых кругов этой страны.
Как сообщили в пресс-службе правительства Башкирии, одной из основных тем для общения стало расширение сотрудничества между Башкирией и Таиландом – в частности, о росте товарооборота и реализации совместных проектов.
- Мы готовы вместе работать, - отметил Радий Хабиров.
По его словам, вузы Башкирии открыты для новых образовательных технологий, а власти хотели бы изучить возможности проекта «Умный город» и надземное метро в тайском варианте.
Уже создана рабочая группа для реализации проектов, которую возглавил ио вице-премьера Раиф Абдрахимов.
Для справки
Товарооборот между Башкирией и Таиландом по итогам 2018 года вырос в три раза — до 7,4 миллиона долларов.