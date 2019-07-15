«Башавтотрансу» достались 20 автобусов по цене 7 млн рублей за каждый

Сегодня, 15 июля, в Уфе в торжественной обстановке прошла церемония вручения 20 современных автобусов представителям ГУП «Башавтотранс». Подробности сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Каждый из новых автобусов, произведенных на «НефАЗе», стоит семь миллионов рублей. Этот транспорт наделен немалым числом полезных и умных функций. Например, он снабжен электронным рейсоуказателем, речевым информатором, бегущей строкой и т. д.

В передаче автобусов принял участие врио главы Башкирии Радий Хабиров. Ему даже предложили попробовать себя в кресле водителя столь солидной и дорогой машины.

Автобусы поступят на междугородние маршруты. Еще шесть таких же машин пополнят автопарк «Башавтотранса» в конце июля. Общая стоимость госконтрактта превысила 184 млн рублей.

Руководитель региона лично ознакомился с оснащением и эксплуатационными ресурсами нового пассажирского транспорта «Башавтотранса». Сегодня государственный перевозчик получил 20 современных автобусов для междугородних маршрутов.