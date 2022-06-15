Тимур Хакимов принимает участие в ПМЭФ-2022

Тимур Хакимов принимает участие в ПМЭФ-2022
Тимур Хакимов принимает участие в ПМЭФ-2022
Вчера, 20:25ЭкономикаФото: tpprb.ru
Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов в составе делегации Башкортостана работает на площадке юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

География ПМЭФ-2022 охватывает более 140 стран и территорий мира. Страна-партнер – Египет.

Делегацию Башкортостана на одном из крупнейших форумов экономики и бизнеса возглавляет Глава региона Радий Хабиров. Стенд республики - крупнейшая региональная площадка форума, включающая в себя несколько зон: входная группа, зона презентации Центра управления республикой, зона интерактивной юрты, переговорные.

Фото:tpprb.ru

Зона для переговоров выполнена в виде кабины многоцелевого вертолета Кa-32А11ВС, который производится только на базе Кумертауского авиационного производственного предприятия. Нововведением стало размещение на площадке форума ресторана башкирской кухни «Башкортостан».

Деловая программа делегации Башкортостана очень насыщенна. Тимур Хакимов примет участие в переговорах руководства республики с главой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антоном Шалаевым по вопросу единого стандарта «Халяль», обсудит с вице-президентом Газпромбанка и топ-менеджерами «ЭТП ГПБ» (торговая площадка Газпромбанка) вопросы интеграции с ЕТП ТПП.

Фото:tpprb.ru

Запланировано участие Тимура Хакимова в работе секций «Трансграничная электронная торговля: сценарии развития», «Новая деловая повестка ШОС в современных условиях», «Международная торговля углеродными единицами: российский потенциал».Интересная деловая программа и у ТПП России в рамках ПМЭФ-2022.Ключевыми мероприятиями станут пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина и презентация результатов национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России.

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