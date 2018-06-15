В Уфе пройдет «горячая линия» по онлайн-кассам

Вместе с тем, еще далеко не все предприниматели озаботились этой необходимостью, установленной законом. Также у многих остались вопросы по поводу того, кто обязан перейти на новый формат кассового обслуживания, каков порядок получения налогового вычета за покупку новых касс, есть ли и какие исключения в части обязательного применения онлайн-касс и многие другие.