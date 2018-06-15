В Уфе пройдет «горячая линия» по онлайн-кассам

Предприниматели смогут получить необходимые консультации.
Прямое общение уфимских предпринимателей с представителями налоговой службы состоится в ближайший понедельник, 18 июня. «Горячая линия» посвящена очередному этапу перехода на повсеместное применение онлайн-касс, который должен завершиться к 1 июля 2018 года.
Вместе с тем, еще далеко не все предприниматели озаботились этой необходимостью, установленной законом. Также у многих остались вопросы по поводу того, кто обязан перейти на новый формат кассового обслуживания, каков порядок получения налогового вычета за покупку новых касс, есть ли и какие исключения в части обязательного применения онлайн-касс и многие другие.
На эти вопросы будет отвечать начальник отдела оперативного контроля УФНС по Башкирии М. Гильванов, представители операторов фискальных данных. Своим опытом также поделятся налогоплательщики, применяющие онлайн-кассы с июля 2017 года.
«Горячая линия» пройдет 18 июня 2018 года. Время прямой связи: с 15.00 до 16.00 часов. Телефон (347) 241-47-44.