В Башкирии более чем на треть возросли налоговые платежи

Управление налоговой службы по Башкирии отчиталось о собранных налогах за первые 5 месяцев текущего года. За этот период республиканские налогоплательщики перечислили налогов и других обязательных платежей в сумме 179,1 миллиарда рублей. Это на 38,2% больше, чем за этот же период прошлого года.