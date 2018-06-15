В Башкирии более чем на треть возросли налоговые платежи
Общая сумма налоговых платежей за 5 месяцев - почти 180 миллиардов рублей.
Управление налоговой службы по Башкирии отчиталось о собранных налогах за первые 5 месяцев текущего года. За этот период республиканские налогоплательщики перечислили налогов и других обязательных платежей в сумме 179,1 миллиарда рублей. Это на 38,2% больше, чем за этот же период прошлого года.
Из этой суммы в федеральный бюджет России ушла половина 91,0 миллиард рублей. Прирост платежей в федеральную казну - +41,8%
Консолидированный бюджет Башкирии пополнился 74,4 миллиарда рублей, прирост по сравнению с прошлым годом - +38,6%.
Основные поступления от следующих налогов:
- налог на добычу полезных ископаемых 53,8 млрд руб или 30%,
- налог на прибыль организаций 44,8 млрд руб или 25%,
- налог на добавленную стоимость 20,0 млрд руб или 11,2%,
- акцизы 26,0 млрд руб или 14,5%,
- налог на доходы физических лиц 20,8 млрд руб или 11,6%,
- имущественные налоги 8,5 млрд руб или 4,7% или 8 478 млн. рублей,
- специальные налоговые режимы (ЕНВД, «упрощенка») 3,9 млрд руб или 2,2%.