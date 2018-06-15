Уфа вошла в топ-10 городов по объемам строительства

Агентство недвижимости ЦИАН провело исследование, результатом которого стал интересный факт: в 2010-е годы в России строительство жилья развивалось более бурными темпами, чем в минувшее десятилетие 2000-х годов, о которых привычно говорят «тучные нулевые».

За первую половину «десятых» – с 2010 по 2016 годы в эксплуатацию по всей стране ввели жилья больше, чем за все предыдущее десятилетие – 506 миллионов квадратных метров. Из них, 288 млн кв метров или 57% – многоквартирные жилые дома, 218 млн кв метров или 43% – индивидуальное жилье.

В лидерах по объему введенного в строй жилья – обе российские столицы. В Москве за эти годы ввели 85,5 млн кв метров жилья, в Санкт-Петербурге – 37 млн кв метров. Уфа и Казань по этому показателю поделили 8 и 9 места – по 10,7 млн кв метров введенного жилья.

При этом, согласно результатом данного исследования, уфимцы предпочитают больше селиться в городские квартиры: 7,0 млн кв метров в многоквартирных домах и 3,7 млн кв метров – индивидуальные жилые дома. В Казани пропорции чуть отличаются, на миллион: 8,0 и 2,7 млн кв метров соответственно.