На управление башкирскими лесами добавят 11 млн рублей
15 июня 2011, 03:13Экономика
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420 млн 694,2 тыс. рублей получит Башкирия в нынешнем году в качестве субвенций из федеральной казны на осуществление полномочий в области лесных отношений. Это на 11 млн больше, чем планировалось. Первоначально размер потенциальных лесных субвенций равнялся 409 млн 571,2 тыс. рублей.
420 млн 694,2 тыс. рублей получит Башкирия в нынешнем году в качестве субвенций из федеральной казны на осуществление полномочий в области лесных отношений. Это на 11 млн больше, чем планировалось. Первоначально размер потенциальных лесных субвенций равнялся 409 млн 571,2 тыс. рублей.
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