УРАЛСИБ за год выпустил более 100 тысяч «Социальных карт Башкортостана»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Национальная система платежных карт подвели итоги первого года работы проекта «Социальная карта Башкортостана», реализуемого совместно с Правительством Республики Башкортостан с апреля 2017 года.

В Национальной системе платежных карт отмечают, что «Социальная карта Башкортостана сегодня является одним из важнейших проектов, реализованных на базе платежной карты «Мир». Среднемесячный прирост количества операций в 2018 году составил 25%, а область использования карты за это время также значительно расширилась. Многофункциональная «Социальная карта Башкортостана» предназначена для жителей региона, являющихся получателями государственных услуг, социальной помощи и социальных услуг. Карта поддерживает не только платежный функционал, но и целый ряд нефинансовых сервисов.

Ее пользователи могут оплачивать картой товары и услуги, снимать наличные без комиссии в банкомате любого банка на территории РФ. Кроме банковского функционала держателям карты доступны транспортное, социальное, пенсионное и ряд других приложений, а также поддержка электронной цифровой подписи, которая позволяет дистанционно подписывать документы на портале госуслуг. Банк УРАЛСИБ занимает одну из ключевых позиций на российском рынке банковских карт, а также входит в Топ-10 эмитентов платежных карт «Мир» по версии портала Банки.ру. Оформить социальную карту жители Республики могут бесплатно в любом отделении Банка УРАЛСИБ, а также в республиканских многофункциональных центрах (МФЦ) одновременно с заявлениями на оформление выплат социального характера, например, пенсий и социальных пособий.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.