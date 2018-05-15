Центробанк требует не отменять репатриации выручки
Сегодня, 16:12Экономика
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По словам зампреда Центробанка Дмитрия Скобелкина, его ведомство выступило против идеи аннулирования репатриации выручки.
В ЦБ считают, что сейчас полная отмена репатриации станет ошибкой. Об этом пишет портал rns.online.
Зампред Центробанка уверен, что валютную выручку нужно направлять на поддержание экономики России, а не других стран, где она может храниться.
На совещании Кабинета министров по этому вопросу, где председательствовал Игорь Шувалов, правительство встало на сторону ЦБ. На данный момент менять законы никто не будет. Отмены полной репатриации выручки пока не предвидится.
Отметим, что с инициативой отменить штрафы и смягчить требования по репатриации валютной выручки в Госдуме выступил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев. Последний также высказался за отмену штрафов за нерепатриации выручки для попавших под санкции предприятий.
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