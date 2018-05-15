Центробанк требует не отменять репатриации выручки

В ЦБ считают, что сейчас полная отмена репатриации станет ошибкой. Об этом пишет портал rns.online.

Зампред Центробанка уверен, что валютную выручку нужно направлять на поддержание экономики России, а не других стран, где она может храниться.

На совещании Кабинета министров по этому вопросу, где председательствовал Игорь Шувалов, правительство встало на сторону ЦБ. На данный момент менять законы никто не будет. Отмены полной репатриации выручки пока не предвидится.