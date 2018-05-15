Правительство Башкирии решило приватизировать две МТС

И.о. премьер-министра Башкирии Евгений Гурьев подписал постановление правительства о внесении изменений в Прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы. В список для приватизации внесены две МТС, «Зауралье-Агро» (Баймакский район) и «Центральная» (Уфимский район) общей стоимостью более 4 млрд руб.

Также в перечень для приватизации включены Республиканское управление капитального строительства, «Башгеолцентр», 100-процентный пакет акций АО «Эталон-СТ» (Стерлитамак), несколько десятков зданий в городе Агидель и возле села Алексеевка Белебеевского района республики.

В числе приватизируемого имущества есть, например, такие объекты, как хранилище радиоактивных изотопов и туалет базы тепломонтажа в Агидели.