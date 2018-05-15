Мошенничество в виде банкротства: как судьи и коммерсанты забыли о законе

Председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов завил о том, что намерен направить письменные обращения в адрес председателя комитета Госдумы России по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, генерального прокурора РФ Юрия Чайки и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой тщательно проверить обстоятельства проблемной ситуации, сложившейся вокруг нефтекамского предприятий «Модуль» и ее руководителя Марат Хаматова. Есть все основания полагать, что он стал жертвой мошенничества.

«Кому я должен – всем прощаю!»

Сам Марат Хаматов беседе с корреспондентом Медиакорсети назвал историю, в которой оказался, полным абсурдом. Самое неприятное в данном случае даже не то, что его обманул деловой партнер – руководитель местного ООО «УЖХ» Альберт Камидуллин, а то, что ловкому коммерсанту все легко сходит с рук, а представители власти ему потворствуют.

Как следует из материалов дела, ООО «Модуль» в период с 01.09.2009г. по 31.08.2014г. занималось производством и поставкой тепловой энергии потребителям в поселке Краснохолмский Калтасинского района, при этом потребителем 80% производимой тепловой энергии являлась местная управляющая компания - ООО «УЖФ», оказывающая коммунальные услуги населению.

Начиная с 2012 года ООО «УЖФ» стало сокращать оплату получаемой тепловой энергии. Причем серьезными объективными причинами это никак не объяснялось, поскольку население, по официальным данным, свои платежи за ЖКУ вносило исправно, на уровне 98-100%.

Когда ситуация с долгами стала принимать угрожающие формы, руководитель ООО «Модуль» Марат Хаматов обратился в суд с исками о принудительном взыскании задолженности с ООО «УЖХ», справедливо полагая, что в данном случае могло иметь место нецелевое расходование средств. То есть собрав с населения деньги за тепло, управляющая компания не стала перечислять их поставщику тепла, а просто потратило средства по своему смотрению на иные цели.

Арбитражный суд Башкирии почти три года рассматривал дело и вынес несколько решений о взыскании в общей сумме более 62 млн. рублей. Однако по странному стечению обстоятельств, это произошло уже после того как ООО «УЖФ» было признано банкротом и, соответственно, с него были списаны все висевшие долги.

Но и на этом история не закончилась. Далее события развивались еще более абсурдным образом. По заявлениям поставщика газа и электроэнергии, который также не получил платежи за свои ресурсы от ООО «Модуль», оно, в свою очередь, было также объявлено банкротом.

Суд да дело

По мнению Марата Хаматова, утвержденный судом конкурсный управляющий был заведомо нацелен на причинение максимального вреда ООО «Модуль» и принимал решения не в его пользу. И тот факт, что дело о банкротстве ООО «УЖФ» и дело о банкротстве ООО «Модуль» рассматривает один и тот же судья, тоже кажется Марату Хаматову неслучайным совпадением. О чем он, собственно, также поведал в обращении в Партию ветеранов.

- Голословные заявления арбитражного управляющего судом удовлетворяются без задержки. Суд игнорирует все доказательства, имеющиеся в деле, мои ходатайства об истребовании у конкурсного управляющего доказательств и заявления о фальсификации документов остаются без рассмотрения, - сообщил в своем обращении Марат Хаматов. - Полагаю, что такая лояльность арбитражного суда к управляющим компаниям и арбитражным управляющим, защищающим их интересы, возникла не случайно, тем более что описанные факты не единичны.

Для сравнения – вот совсем иной подход к рассмотрению похожих судебных историй. Так, недавно Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя Рашита Саляхова, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями, растрате чужого имущества с использованием служебного положения и коммерческом подкупе. В суде было установлено, что Саляхов, являясь директором ООО «Управляющая Компания «Наш дом», на протяжении 2015-2016 годов уклонялся от расчетов с ресурсоснабжающими организациями, имея на счету средства, и в итоге накопив долгов на общую сумму более 16 млн. рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью раскаялся.

Другая схожая ситуация: прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего директора ООО «Жилкомсервис» Зальфира Шайхутдинова, который также обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с июля 2012 по апрель 2013 года ресурсоснабжающие компании ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» и ОАО «Международный аэропорт Уфа» отапливали 53 дома, а также обеспечивали водоснабжение и водоотведение. Однако директор управляющей компании ООО «Жилкомсервис» поступавшие от жильцов платежи отправлять поставщикам ресурсов не спешил, утаив 1 млн. 850 тыс. рублей. При этом 1 млн. рублей из данной суммы Шайхутдинов успел перечислить подконтрольной фирме под видом оплаты договора подряда. Как уточнили в прокуратуре, обвиняемый также полностью признал свою вину.

Сложно понять логику правосудия, когда за аналогичные преступления одних нарушителей закона привлекают к ответственности, а другим буквально «дают зеленую улицу».

«Зеленую улицу» - похитителям денег

Вернемся к ООО «УЖФ». Нарушения там выяснялись одно за другим. Во-первых, проводя анализ финансового состояния ООО «УЖФ», аудиторы выяснили, что в выставляемых на оплату населению квитанциях, помимо всего прочего, были выделены сборы за услуги по сбору мусора, что, в принципе, противоречило требованиям Жилищного кодекса. Во-вторых, анализ движения поступавших от населения денежных средств показал, что только за 2012-2014 годы ООО «УЖФ» вывело в аффилированную компанию ООО «Уют» более 15 млн. рублей. Но попытки оспорить эти сделки в правовом поле были пресечены судом.

- Компания «Уют» являлась основной подрядной организацией ООО «УЖФ» для проведения ремонта, - пояснил Марат Хаматов. - Единственный участник и директор «УЖФ» Альберт Камидуллин одновременно являлся единственным участником «Уюта». Я считаю, что в данном случае мы столкнулись с явным прецедентом нецелевого, экономически нецелесообразного, бесконтрольного, неоправданного объемом и качеством оплачиваемых работ и услуг расходования денежных средств населения и кредитора. Вдобавок эта сделка носит все признаки вывода управляющей компанией денежных средств, имевших целевое назначение.

Круг абсурда замкнулся

В 2014 году ООО «УЖФ» провернуло еще одну операцию в духе Великого Комбинатора. На бюджетные деньги предприятие приобрело у поставщиков ресурсов права требований долгов к своему кредитору - ООО «Модуль», чтобы затем предложить ему хитрый взаимозачет в обмен на свои собственные долги. Такой вот получился «коллектор от ЖКХ». По задумке руководства ООО «УЖФ», оно в любом случае оставалось с прибылью, поскольку население коммунальные услуги оплачивало исправно, так что средства, по сути, оставались у него.

В свою очередь, ООО «Модуль» на такую сделку со своей совестью и своим хитрым кредитором-дебитором не пошло. И тогда произошло просто невероятное: то же самое ООО «УЖФ», которое первоначально было по уши в долгах перед ООО «Модуль», начало через суд же взыскивать с него средства при помощи выкупленных у его кредиторов обязательств. В итоге предприятие Марата Хаматова должно было не только поставлять тепловую энергию в ООО «УЖФ», но еще и после соответствующих судебных решений теперь выплачивать ему чужие долги.

- Суды в Российской Федерации, конечно, независимы, но все-таки заинтересованность тех или иных лиц в «правильных» решениях должна проверяться правоохранительными органами, иначе «картина» не оставляет желать лучшего. Ответы уполномоченных лиц выражают лишь интересы узкого круга лиц, - сделал выводы после анализа все этой информации председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов. - Все вышеизложенное лишь подтверждает сомнения в объективности Арбитражного суда, поскольку усматривается прямой интерес и последовательность действий суда в создании благоприятных для управляющих компаний условий по выводу денег населения. Другого разумного объяснения происходящему нет. Априори, игнорирование собственных ранее принятых решений вызываюет сомнения в законности действий конкретного судьи.

По его мнению, в настоящее время, вынося решения о якобы незаконных действиях ООО «Модуль» и её руководителя Марата Хаматова, суд формирует доказательную базу для дальнейшего преследования и возложения лично на него долгов ООО «УЖФ».

Круг абсурда замкнулся.

Как сообщили в пресс-службе Партии ветеранов России, специалисты организации намерены следить за рассмотрением данного обращения во всех инстанциях.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в Центральный Аппарат Партии Ветеранов России Тел.: +7(495) 607-33-86.