Московский бизнес-омбудсмен Минеева рассказала о субсидировании кинопрокатчиков

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов недавно выступил с инициативой оказать поддержку кинопрокатчикам на фоне ужесточения санкционного давления. С текстом документа ознакомилась московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

Согласно предложению бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова кинопрокатчикам необходимо выделить субсидии на общую сумму 6,5 миллиарда рублей. По мнению Татьяны Минеевой, на сегодняшний день востребована сфокусированная и точечная поддержка отраслей, пишет Vostokmedia.com. «К мерам поддержки, созданным в период пандемии, должны добавляться новые меры, созданные для стабилизации экономики на фоне ужесточения санкционного давления. Точечная и сфокусированная поддержка отраслей — это тот формат, который сегодня востребован, особенно там, где требуется сохранение штата и зарплат», — прокомментировала уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы. В свою очередь, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко подчеркнул, что переформатирование кредитной программы ФОТ 3.0 — это не первоочередная задача в настоящее время. Сегодня следует обратить особое внимание на те сектора экономики, которые наиболее пострадали от санкций. «На наш взгляд, в настоящее время надо не переформатировать ФОТ 3.0 (кредиты под 3% годовых для предприятий, пострадавших в период пандемии), а задуматься о выплатах на поддержание занятости для самых пострадавших отраслей, таких как, например, транспорт или кинопрокат», — подчеркнул руководитель экспертного центра. Антон Свириденко сообщил, что бизнес-омбудсмен России Борис Титов направил свое предложение, в том числе о поддержке кинопрокатчиков на 6,5 миллиарда рублей, в правительство РФ. В частности, официальное письмо недавно было отправлено на рассмотрение заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой. Вместе с тем Свириденко напомнил, что накануне Кабинет министров России принял решение выделить для программы ФОТ 3.0 еще один миллиард рублей. По его мнению, средства направляются для продления отсрочки на шесть месяцев «Программа формально уже закончилась, поэтому деньги, похоже, выделяются на продление отсрочки на полгода. Мы предлагали вообще списать кредит ФОТ 3.0 за 20% от стоимости. Возможно, это решение будет принято. В любом случае возвращать бизнесу сейчас кредиты, даже почти беспроцентные, будет сложно», — резюмировал помощник бизнес-омбудсмена РФ.

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