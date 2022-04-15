Большая разница: названы цены на одни и те же продукты в разных городах Башкирии

Большая разница: названы цены на одни и те же продукты в разных городах Башкирии
Большая разница: названы цены на одни и те же продукты в разных городах Башкирии
Вчера, 10:33ЭкономикаАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
Данные о том, как различаются цены на продукты в разных городах республики обнародовал Башстат

Цены на одни и те же категории продуктов сильно разнятся между собой в зависимости от города республики. Данные о том, насколько существенны различия публикует Башстат.

В выборке регионального органа статистики четыре города: Уфа, Стерлитамак, Сибай и Нефтекамск. Наиболее существенные различия в цене фиксируется на макаронные изделия. Средняя стоимость килограмма макарон в Уфе составляет примерно 95,81 рубля, в то время, как в Стерлитамаке и Нефтекамске можно найти по стоимости 63,9 рубля и 63,71 рубля. То есть дешевле в среднем на 30 рублей.

Различаются также цены на печенье. Дороже всего килограмм лакомства обойдётся в Уфе — в среднем 210,39 рублей, дешевле всего — в Нефтекамске, где килограмм печенья обойдётся в 156,97 рубля. В Стерлитамаке килограмм продукта стоит 169,8 рубля, в Сибае — 183,9 рубля.

Также сильно отличается стоимость детских овощных консервов. Самая высокая из стоимость зафиксирована в Нефтекамске — 605,72 рубля, самая низкая в Стерлитамаке — 513,25 рубля. В Уфе и Сибае — 593,11 рубля и 592,83 рубля соответственно.

Незначительно колеблется стоимость таких товаров, как соль, овощи и фрукты. Разница в цене в зависимости от населенного пункта на них не превышает десяти рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в одном из республиканских супермаркетов капусту начали продавать разделенной на четвертинки и половинки. Вероятно, данный коммерческий ход был связан с возросшей стоимостью данного овоща.

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