«Великая депрессия»: в 2020 году ВВП России сократится на 5,5 процентов
15 апреля, 16:11ЭкономикаАлия ФатхиеваФото: Newizv.ru
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Согласно прогнозам МВФ, мировая экономика упадет на 3 и более процента, Китаю предрекают незначительный рост.
В Международном валютном фонде озвучили прогнозы итогов 2020 года. Согласно нему, рецессия «Великой изоляции» будет худшей со времен Великой депрессии, пишут «Новые известия».
ВВП по всему миру в среднем упадет на 3% или более. В России ситуация будет хуже – падение ожидается до 5,5%.
Среди главных пострадавших от эпидемии стран окажутся также:
Италия — минус 9,1%
Франция — минус 7,2%
Германия — минус 7%
США — минус 5,9%
А вот Китаю МВФ предрекает пусть мизерный, но рост - плюс 1,2%.
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