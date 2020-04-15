«Великая депрессия»: в 2020 году ВВП России сократится на 5,5 процентов

В Международном валютном фонде озвучили прогнозы итогов 2020 года . Согласно нему, рецессия «Великой изоляции» будет худшей со времен Великой депрессии, пишут «Новые известия».

ВВП по всему миру в среднем упадет на 3% или более. В России ситуация будет хуже – падение ожидается до 5,5%.