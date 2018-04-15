В Уфе прокуратура распорядилась передавить польские груши

В Орджоникидзевском торгово-распределительном центре Уфы был выявлен факт реализации одним из индивидуальных предпринимателей груш польского производства. ,

Общая масса запрещенного товара составила 180 кг. Помимо сомнительного происхождения, груши были уличены еще и в отсутствии сопроводительной документации, подтверждающей их качество и безопасность для потребителей.

По информации пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, «криминальные» фрукты были изъяты и уничтожены.

- Учитывая, что названная страна ввела экономические санкции в отношении нашего государства, ее продукция в качестве симметричного экономического ответа нашего государства запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации. Указанный запрет действует до 31 декабря 2018 года, - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура выясняет пути ввоза на территорию России «санкционной» продукции.

Попутно также решается вопрос о привлечении предпринимателя к административной ответственности за реализацию незаконной продукции.