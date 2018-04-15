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В Башкирии социологи отметили подорожание бензина и дизтоплива
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В Башкирии социологи отметили подорожание бензина и дизтоплива

Сегодня, 17:00ЭкономикаТатьяна Майорова
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