Выбраны два банка для выплат возмещений вкладчикам уфимского Роскомснаббанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало два банка-агента для проведения «максимально» быстрых выплат вкладчикам уфимского Роскомснаббанка, у которого Центробанк отозвал лицензию. Это Сбербанк и Уралсиб.

О дате начала выплат страхового возмещения АСВ сообщит 15 марта. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 21 марта.