Фото: bcsb.ru
Выбраны два банка для выплат возмещений вкладчикам уфимского Роскомснаббанка
15 марта, 09:38ЭкономикаВлада Шипилова
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Это Сбербанк и Уралсиб.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало два банка-агента для проведения «максимально» быстрых выплат вкладчикам уфимского Роскомснаббанка, у которого Центробанк отозвал лицензию. Это Сбербанк и Уралсиб.
О дате начала выплат страхового возмещения АСВ сообщит 15 марта. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 21 марта.
Напомним, ЦБ нашел в действиях руководства банка признаки недобросовестности. Для финансирования застройщиков кредитная организация привлекала деньги населения под повышенную процентную ставку с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды».
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