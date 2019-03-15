В Башкирии отменили тендер на ремонт кровли за 560 миллионов рублей

Фонд «Региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Республике Башкортостан» отменил аукцион на отбор подрядчика ремонта кровли в 194 многоквартирных домах пяти городов и 38 районов республики, сообщается на сайте госзакупок.

При начальной цене контракта в 563,35 миллиона рублей победителем стал единственный участник с уставным капиталом в десять тысяч рублей – уфимское ООО «Строй-ресурс», в котором работают менее трех человек.