В Башкирии отменили тендер на ремонт кровли за 560 миллионов рублей
15 марта, 16:24ЭкономикаФото: pixabay.com
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На тендер пожаловались в УФАС.
Фонд «Региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Республике Башкортостан» отменил аукцион на отбор подрядчика ремонта кровли в 194 многоквартирных домах пяти городов и 38 районов республики, сообщается на сайте госзакупок.
При начальной цене контракта в 563,35 миллиона рублей победителем стал единственный участник с уставным капиталом в десять тысяч рублей – уфимское ООО «Строй-ресурс», в котором работают менее трех человек.
В Башкирское УФАС поступила жалоба от ООО «Единая служба заказчика» из Екатеринбурга. Заявитель обратил внимание на необоснованность объединения в один лот большого объема работ в муниципалитетах, отдаленных друг от друга на 650 километров.
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