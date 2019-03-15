Темпы трендовой инфляции в России немного замедлились

Ее рост сократился с 5,61% до 5,60%. Об этом пишет RNS.

Нужно отметить, что в прошлом месяце в России ускорилась годовая потребительская инфляция. Она достигла 5,2%, сообщили в Банке России.

В ведомстве добавили, что рост темпов повышения потребительских цен на фоне стабилизации оценок трендовой инфляции свидетельствует о преобладании временных факторов в ускорении годовой инфляции в феврале.

Напомним, что последний раз темпы роста трендовой инфляции падали в июле нынешнего года. Тогда скорость ее увеличения снизилась с 4,9% до 4,85%.