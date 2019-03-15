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Темпы трендовой инфляции в России немного замедлились
15 марта, 16:56Экономика
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В феврале в Российской Федерации впервые с июля текущего года снизились темпы увеличения трендовой инфляции.
Ее рост сократился с 5,61% до 5,60%. Об этом пишет RNS.
Нужно отметить, что в прошлом месяце в России ускорилась годовая потребительская инфляция. Она достигла 5,2%, сообщили в Банке России.
В ведомстве добавили, что рост темпов повышения потребительских цен на фоне стабилизации оценок трендовой инфляции свидетельствует о преобладании временных факторов в ускорении годовой инфляции в феврале.
Напомним, что последний раз темпы роста трендовой инфляции падали в июле нынешнего года. Тогда скорость ее увеличения снизилась с 4,9% до 4,85%.
Сама же трендовая инфляция является отражением темпов роста базовой инфляции. Данный показатель учитывают специалисты Центробанка перед тем, как принять решение об увеличении или снижении ключевой ставки.
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